Poslanko SD Bojano Muršič je zanimalo, kako bo vlada preprečila izjemen porast cen energentov ter katere ukrepe bo sprejela za ublažitev posledic, po napovedih sodeč, »prihajajočega cunamija dviga cen tudi ostalih, življenjsko pomembnih dobrin«.

Janša je pomiril, da pred nami naj ne bi bil val podražitev, temveč da gre za sezonske podražitve. Je pa dodal, da zagotovo obstaja reakcija na epidemijo oziroma tiskanje denarja veliko v EU in ZDA, kar je ustvarilo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. »Vedno v postopku izravnave ceno plačamo potrošniki,« je povedal Janša. Izpostavil je tudi, da je Petrolov dvig cene neupravičen, saj v Sloveniji distributerjem niso potekle pogodbe o dobavi energentov. Povedal je še, da bo vlada glede tega storila vse, kar je v njihovi moči. Strankam ponudnika energije pa je svetoval, naj prestopijo k ponudniku, ki cen ni dvignil. Kot eno od možnih ukrepov je predsednik vlade omenil tudi energetski vavčer.

Janša zavrača odgovornost za proteste

Luka Mesec (Levica) je Janši zastavil vprašanje glede »vladanja z nasiljem«. Prvi odziv predsednika vlade na očitke je bil protinapad: »Jaz zagotovo ne bi sedel tukaj in odgovarjal na vaša vprašanja, če ne bi vi, potem ko ste omogočili vlado po zadnjih volitvah, vrgli puške v koruzo še pred gospodom Šarcem. Nekdo drug bi sedel tukaj in bil kriv za vse. Toliko o odgovornosti.«

Zanikal je očitke, da smo v Sloveniji priča spirali nasilja, in povedal, da imamo spiralo dviga okužb. »Od slavnega protesta 5. oktobra Slovenija beleži najhitrejšo rast okužb v Evropi in ponovni pritisk na bolniške postelje in intenzivne oddelke. O tem govorimo. Zaradi neodgovornega obnašanja, ki ga zagotovo nista povzročili policija ali vlada, bomo ponovno prisiljeni uvajati ukrepe, ki ne bodo PCT ukrepi, ampak ponovno zapiranje javnega življenja.«

Alenka Bratušek (SAB) bo predsednika vlade vprašala, ali lahko pričakujejo podporo vlade in koalicije zakonu o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, ki so ga vložili v SAB.

Poslansko vprašanje bo zastavila tudi poslanka SMC Monika Gregorčič, ki jo zanima Janševa ocena prve polovice predsedovanja Slovenije Svetu EU ter kakšen je načrt dela za drugo polovico.

Na tokratni seji, ki bo trajala do torka, 26. oktobra, bo sicer DZ med drugim opravil prvo branje predlogov zakonov o debirokratizaciji in o dolgotrajni oskrbi. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, prav tako jih čaka predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji.