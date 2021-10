Danes, nekaj pred peto uro zjutraj, je na parkirišču Cesti 24. junija v območju ljubljanskega Bežigrada zagorel osebni avtomobil. Ogenj se je hitro razširil še na druga vozila v bližini. Po prvih podatkih policije so bila v požaru poškodovana štiri vozila. Od teh sta dve pogoreli v celoti. Policisti vzrok požara še iščejo, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Požar se je iz gorečega vozila razširil na bližnje osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Črnuče in GB Ljubljana so požar pogasili in opravili preventivni pregled okolice. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti,« so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.