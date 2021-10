Emmanuel Macron se je kot prvi francoski predsednik udeležil spominske slovesnosti ob poboju alžirskih protestnikov 17. oktobra 1961 v Parizu. Tistega dne so namreč tudi na tak način policisti razgnali prepovedane demonstracije več kot 25.000 privržencev alžirskega odporniškega in protikolonialnega gibanja FLN, ki je tedaj dejansko že zmagalo v sedemletni izjemno krvavi in tragični vojni za neodvisnost (junija 1961 so spopadi prenehali). Proteste je organizirala FLN, da bi francoskega voditelja Charlesa de Gaulla prisilila, da se odpove tudi notranjosti Alžirije, torej Sahari, kjer sta bila nafta in zemeljski plin ter primeren teren za podzemne poskuse z atomsko bombo.

V soboto je glede zatrtja teh pariških protestov francoski predsednik Emmanuel Macron v sporočilu za javnost zapisal: »Represija je bila brutalna, nasilna in krvava. Več kot 12.000 Alžircev so aretirali in jih odpeljali na stadion Pierra de Coubertina, v Palačo športov in drugam. Več deset je bilo mrtvih in njihova trupla so vrgli v Seno. Številne družine niso nikoli našle njihovih posmrtnih ostankov.« Macron govori o več deset pobitih, doslej pa je v francoskih uradnih podatkih pisalo o treh smrtnih žrtvah. Nekateri zgodovinarji sicer ocenjujejo, da je bilo ustreljenih in v Seni utopljenih več sto protestnikov.

Macron je v soboto položil venec na spomenik pobitih protestnikov ob mostu čez Seno, kamor so policisti pred 60 leti metali trupla, pa tudi še žive pretepene protestnike. Preživeli in potomci žrtev, prisotni na komemoraciji, so bili deloma zadovoljni zaradi te geste predsednika države. Toda eden izmed njih je dejal: »Kako lahko govorimo o pobijanju, če pa ni ne sodnega pregona ne imen morilcev!« Macron je sicer vso krivdo pripisal tedanjemu policijskemu prefektu Mauriceu Paponu (sodelavcu okupatorja pri deportaciji Judov iz Bordeauxa). A najbrž je ravnal po navodilih de Gaulla, ki velja za enega največjih francoskih državnikov, tudi zato, ker je Francijo izvlekel iz krvave alžirske vojne.