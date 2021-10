Janez Janša in Tanja Fajon sta se marca udeležila srečanja predsednikov parlamentarnih strank, vodij poslanskih skupin, ministra za zdravje in svetovalne skupine za covid-19 (med njima sedi predsednik države Borut Pahor). Razlika med SDS in SD, ki ju vodita, se je glede na oktobrski Vox populi dodobra skrčila. (Foto: Jaka Gasar)