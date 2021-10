Britance, posebno tiste, ki so bili na kraju umora, v cerkvi, in politike, je hudo pretresel umor veteranskega konservativnega poslanca, sira Davida Amessa. Ta se je vsak drugi petek v živo srečeval z ljudmi iz svojega volilnega okrožja Southend West. Kot vedno je srečanje, tokrat v cerkvi, napovedal na svoji spletni strani. Volilci morajo zaradi varnostnih razlogov vnaprej napovedati svojo željo po srečanju in pogovoru s poslancem, ki je priljubljena tradicionalna oblika stika med poslanci in volilci. Številni so jo ravno zaradi skrbi za svojo varnost opustili.

Veteran Amess, ki je bil poslanec 38 let, je bil zelo priljubljen poslanec, ne samo med volilci svoje stranke. Kljub vse številnejšim grožnjam poslancem, tudi s smrtjo, sploh po brexitu, ki je razdelil Otočane, ni opustil srečanj z ljudmi iz svojega volilnega okrožja. Njegov morilec, 25-letni Ali Harbi Ali, je na dan umora v London pripotoval z vlakom iz 80 kilometrov oddaljenega kraja. Ni se vnaprej prijavil za pogovor s poslancem. Njegovemu osebju se je zlagal, da se je nedavno preselil v volilno okrožje Southend West. Amess ga je vseeno povabil na pogovor, Ali Harbi Ali pa je izvlekel nož in ga sedemnajstkrat zabodel. Policija in reševalci so bili v cerkvi v nekaj minutah. Vse so naredili za to, da bi poslancu, 69-letnemu poročenemu očetu petih otrok, rešili življenje, vendar je na kraju napada, v cerkvi, umrl. Policija je morilca, za katerega so navzoči dejali, da »je imel mrtve oči«, aretirala na kraju napada. Še vedno ga zaslišujejo, niso pa ga še uradno obtožili.

Izginil z »ekstremističnega« radarja Ker je policija ocenila, da gre za teroristični napad, ga preiskuje protiteoristični oddelek Scotland Yarda. Pomagajo ji varnostno-obveščevalne službe, kot sta MI5 (ta deluje doma) in MI6 (ta deluje v tujini). Po dosedanji preiskavi naj ne bi imel pomagačev, motiviral pa naj bi ga islamski ekstremizem. Morilec ni bil na seznamu tako imenovanih »oseb, za katere se zanima« MI5 (potencialnih teroristov, ki jih je okoli dva tisoč in jih dan in noč nadzorujejo), našli pa so ga na začetnem seznamu vladnega programa »preprečevanja«, katerega cilj je bil preprečiti radikalizacijo mladih britanskih muslimanov. Z drugimi besedami: bil je na radarju, pa je z njega izginil. Napad naj bi načrtoval več kot teden dni. Scotland Yard naj bi ocenil, da se je radikaliziral na internetu v času zaprtja javnega življenja zaradi epidemije in da ga je navdihnila Al Shabaan, »podružnica« Al Kaide, ki deluje v Keniji in Somaliji, kjer je bil njegov oče Harbi Ali Kullane do preselitve na Otok visok državni uradnik.

Poostritev varovanja poslancev Zaradi srhljivega umora je notranja ministrica ukazala takojšnjo poostritev varovanja poslancev. Amess je že šesti poslanec, ki je bil umorjen po drugi svetovni vojni. Pred petimi leti je desničarski ekstremist večkrat ustrelil in zabodel laburistično poslanko in glasno nasprotnico brexita Jo Cox, ki jo je po smrti v njenem volilnem okrožju nasledila sestra Kim Leadbeater. Ta pravi, da je v šoku »ob misli, da se lahko kaj tako srhljivega zgodi še enemu poslancu in še eni družini. In če sem poštena, sem tudi prestrašena.« Konservativni poslanec Tobias Elwood, ki je leta 2017 priskočil na pomoč policistu, ko ga je pred parlamentom z nožem napadel islamski skrajnež, pa pravi, da bi se morali do nadaljnjega poslanci z volilci iz svojih okrožij pogovarjati po telefonu ali zoomu, ne pa v živo.