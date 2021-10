Tudi če kraljica samo zagodrnja, Britanci in svet prisluhnejo. Petindevetdesetletna kraljica Elizabeta II. se je udeležila jesenskega odprtja valižanske skupščine, ko je neznanec na skrivaj posnel del njenega zasebnega pogovora s snaho Camillo in predsednikom valižanskih parlamentarcev. Čeprav se je ne sliši najbolje, ni nobenega dvoma, da je bila zelo kritična do politikov, posredno pa tudi do premierja »svoje« vlade Borisa Johnsona, ki je pod njeno dolgo, več kot 69-letno vladavino že štirinajsti britanski premier.

Kraljica je namreč dejala, da veliko sliši o COP (bližnja, že 26. podnebna vrhunska konferenca ZN), kljub temu pa še vedno ne ve, kdo vse se je bo sploh udeležil. Kar je res. Rekla je tudi, da jo »moti, da govorijo, pa ne naredijo«. Kdo? Kdo drug kot vodilni ljudje sveta, kot je premier njene vlade Boris Johnson, ki ji je naložil odprtje dvanajstdnevne konference konec oktobra v Glasgowu na Škotskem. Kot gostiteljica bi kraljica zagotovo rada vedela, kdo bodo udeleženci. Premier Johnson si ni drznil komentirati njene kritike, je pa v ogenj poslal enega od ministrov, ki je dejal, da bi njene zasebne opazke morale ostati zasebne. Kar je neke vrste kritika monarhinje, saj je kraljici in drugim članom kraljeve družine neuradno prepovedano vtikanje v politiko. Tudi volitev se ne udeležujejo, čeprav ni nikjer uradno zapisano, da nimajo volilne pravice. Kraljica, ki se prepovedi drži, naj bi se vtaknila v politiko pred škotskim referendumom o neodvisnosti leta 2014, ko je Škotom dejala, naj dobro premislijo o svoji odločitvi. Brexitarji so trdili, da podpira brexit, čeprav ni tega javno potrdila niti z besedo. Ko gre za podnebne spremembe, je očitno tudi njej prekipelo zaradi razkoraka med obljubami in dejanji.

Okoljevarstveno zavedna družina

Kraljeva družina je že zelo dolgo okoljevarstveno zavedna. Ciniki bi rekli, da zato, ker ima v lasti ogromno »okolja« in ker ima zelo veliko mladega naraščaja, katerega prihodnost je ogrožena, a dejstvo je, da je pri varstvu okolja njena vloga od nekdaj aktivna in pozitivna. Malo znano je, da je bil pokojni kraljičin mož, princ Filip, prvi član kraljeve družine, ki je pokazal zanimanje za varstvo okolja, ko to še ni zanimalo skoraj nikogar. Njun sin, prestolonaslednik princ Charles, je bil eden od otoških okoljevarstvenih pionirjev, pravi aktivist, kraljevska Greta. Pred tridesetimi in več leti, ko se je začel ukvarjati z biokmetovanjem, so se norčevali iz njega in trdili, da se pogovarja z rastlinami. V nasprotju s kraljico se je Charles kar veliko vtikal v politiko. V preteklosti je ministrom pisaril pisma, s katerimi je hotel vplivati na politične odločitve, pa ne samo o okoljevarstvenih zadevah, ampak tudi o na primer koristnosti alternativne medicine in celo o Iraku. V teh pismih zveni kot lobist ali, kot bi novodobno rekli, influenser.

To sta že kar nekaj let njegov mlajši sin, princ Harry, in njegova žena Meghan, zadnje čase pa vse bolj tudi njegov starejši sin William in njegova žena Kate. Samo dan pred kraljičino kritiko je njen najstarejši vnuk in drugi v vrsti za prestol kritiziral vesoljski turizem milijarderjev in dejal, da bi se »morali nekateri od najpametnejših ljudi na svetu posvetiti popravljanju našega planeta, ne pa iskanju novega, na katerem bi lahko živeli«. »Pri ljudeh narašča okoljska anksioznost. Mladi odraščajo v času, ko je njihova prihodnost pravzaprav ves čas ogrožena. To je zelo vznemirjajoče in povzroča tesnobne občutke,« je v odmevnem intervjuju dejal princ William, čigar beseda ima vse večjo težo v kraljevi družini. Delno res zaradi tekme v priljubljenosti z odcepljenim kalifornijskim parom kraljeve družine, a to ni pomembno. Pomembno je, da imajo člani kraljeve družine koristno vlogo pri izražanju, kot je dejal William, zaskrbljenosti ljudi, posebno mladih, za okolje.

Kraljeva družina je v bitki proti podnebnim spremembam očitno našla »politično« nišo, v kateri ji dejanska oblast težko prepove govoriti. Ker je res skrajni čas za dejanja in hiter odmik od pametovanja.