In kot slutite, je za nas kriterij za izbiro testiranja samo največja možna zaščita bolnikov. Zato ob dostopnem PCT-kriteriju ne zadošča antigenski bris, temveč negativen covidni bris PCR. Slednje je seveda dražje. Razlika je okvirno 60 evrov. In teh 60 evrov je lahko za našega bolnika razlika med življenjem in smrtjo.

Naše osebje v ambulanti, sestre, administratorji, zdravniki, porabijo ogromno časa za potrpežljivo pojasnjevanje zapisanega. Nemalokrat smo žrtve verbalnega nasilja, groženj. In vsaj meni za to ni mar, saj vem, da delamo, kar je prav. Treba pa je poudariti, da sam porabim vsaj dve do tri ure na dan za tovrstna pojasnila, zaradi česar zmanjkuje časa za strokovne medicinske zadeve. Enako velja tudi za druge zdravnike in medicinske sestre. Slednjih že tako ali tako nimamo za nego bolnikov. In zdaj se ukvarjajo še z necepilci. Zato ni samo covid tisti, ki podaljšuje ambulantne vrste in onemogoča dostopnost do zdravnika. Čedalje večji dejavnik postajajo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo PCT-pogoja in subjektivno zaznavajo, da se jim godi krivica.

Pacient, ki ne izpolnjuje PCT-pogoja, v naši ambulanti vedno sreča specialista. Če je pregled nujen zaradi njegovega bolezenskega stanja, ga bo tudi deležen. Vendar pod pogoji, ki vsaj za silo zagotavljajo varnost vsem ostalim. Sobotna priloga Dela