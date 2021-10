Držal je prst na tistem znaku za retvit in si govoril, da ne sme. Pa je vseeno pritisnil. To je tako, kot če bi alkoholiku na začasnem odvajanju od pijače na mizo postavili kozarček žganega. Nekaj časa bi ga gledal, a volja bi bila vse šibkejša in nazadnje bi rekel »ah, samo še enega« in ruknil žganico.

Drugega zdravila, kot da pijancu povsem odvzamemo pijačo, ni. Tako tudi ne za našega maršala Twita. Enostavno mu je treba odvzeti twitter in menda se že resno dela pri tem. Zdaj imamo le še eno veliko bojazen. Saj veste, kakšni postanejo pijanci, ko preživljajo odtegnitveni sindrom? Ali si predstavljate Janeza Janšo z odtegnitvenim sindromom? Mi tudi. Zato naj velja: pustite mu tvitati. Ker lahko je še huje.