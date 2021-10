Kolekcija MMK x 007 vsebuje enajst kosov, vključuje pa kopalke, majice, torbe in modne dodatke. Pri kampanji se ji je pridružila tudi 27-letna francoska manekenka Cindy Bruna, za potrebe snemanja pa sta dekleti odpotovali v luksuzno letovišče The Ocean Club na Bahamih, kjer so snemali Bondov film Casino Royale.