»Prek spletne trgovine bomo strankam zagotovili popolnoma novo nakupovalno izkušnjo na slovenskem trgu ter jim ponudili široko paleto naših izdelkov in številne ekskluzivne blagovne znamke,« je ob zagonu spletne trgovine povedala Adrijana Bokan (na fotografiji), izvršna direktorica parfumerije Douglas za Hrvaško in Slovenijo. Na vašo zahtevo bo Douglas naročene izdelke tudi brezplačno zavil in jih poslal v prefinjeno dišečih paketih, ki po naročilu v spletni trgovini prispejo na vaš naslov. Na paketu je vedno naveden tudi vonj, s katerim je bilo naročilo odišavljeno, tako ga lahko pozneje preprosto naročite, če vam je všeč.