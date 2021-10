Renault clio bržčas že velja za najbolj »slovenski« avtomobil v zgodovini, z vsakim mesecem, vsakim letom pa ta položaj zdaj le še utrjuje. Že od leta 2001 je tako clio najbolj zastopan avtomobil na slovenskih cestah, še dlje časa pa je tudi vsakoletno najbolje prodajan tip avtomobila, izjema je bilo le leto 2017, ko je bil pred njim volkswagen golf. No, je pa clio »slovenski« kajpada tudi zavoljo tega, ker ga pri nas, v Revozu v Novem mestu, tudi proizvajajo. Skupno so jih v vseh letih tako naredili že več, kolikor bi jih bilo dovolj za vsakega slovenskega državljana posebej, torej več kot dva milijona, v novi generaciji pa je za nameček, kot pri prejšnji, na voljo tudi prav poseben slovenski clio, saj so mu namenili paket opreme z nazivom »I feel Slovenia«. Prav takšnega smo zapeljali tudi na test.

Ker gre torej »le« za stopnjo opreme, ki je namenjena zgolj slovenskim kupcem, se z izjemo majhnega logotipa na zadku z napisom »I feel Slovenia« na zunaj na bo opazilo, da vozite prav posebnega clia. Se pa to vidi in občuti pri obilici dodatne opreme, ki je sicer namenjena za doplačilo ali pri najvišjih stopnjah in med drugim vsebuje 18-centimetrski (7-palčni) zaslon, večja platišča, sistem multi-sense, samodejno klimatsko napravo, senzor za dež, Renaultovo kartico za prostoročno upravljanje (ki znova deluje izvrstno!), 360-stopinjsko kamero, pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, samodejni vklop in izklop dolgih luči, LED-meglenki spredaj… Skratka zelo veliko, a morda bi za tovrstni paket opreme vseeno pričakovali še kakšno malenkost, denimo aktivni tempomat ali usnjen volanski obroč in ročico menjalnika, če bi dodali še navigacijski sistem, bi bilo pa verjetno že kičasto. Vse to je imel testni primerek dodano za doplačilo, a potem je ta clio tudi s popustom že krepko dražji od 18 tisočakov, kar pa že ni tako malo.

Pri »ta clio« je seveda treba dodati, da ga je poganjal litrski turbobencinski trivaljnik s 66 kilovati (91 konji) moči, ki za ta avtomobil v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom povsem zadostuje, v smislu, da nikdar ne boste zares občutili pomanjkanja moči, ne ponuja pa kakšnih presežkov. Je skratka primeren za umirjeno vožnjo, o čemer priča tudi pospešek do stotice, ki znaša 12,2 sekunde, ob umirjeni vožnji pa je dokaj »umirjena« tudi poraba, ki je na našem testu znašala 6,3 litra bencina na 100 kilometrov. Sicer pa za tega clia, kar se voznih lastnosti in prostornosti tiče, velja enako kot za večino cliev nove generacije – vozi se tako dobro kot noben clio doslej, za kar poskrbi uglašenost vseh dejavnikov, od odzivnosti volanskega mehanizma prek položaja za volanom do vzmetenja, na 4,05 metra dolžine pa ponuja presenetljivo veliko prostora tako v potniški kabini kot predvsem v 391-litrskem prtljažniku.

Če bi za 16.690 evrov, kolikor v osnovi stane clio TCe 90 I feel Slovenia, dobili še kakšen že omenjen dodatek, bi ga lahko označili za res popolno izbiro. Tudi tako bo sicer za večino kupcev tale clio odlična, vendarle pa izbira, vredna premisleka. Oziroma takole – morda se da po lastnih željah sestaviti tudi clia, ki »ne čuti Slovenije« tako zelo in pri njem za isto ceno dobite kaj, kar bi bilo posamezniku pomembneje od tega, kar dobi pri tem.