Predpostavimo, da ste pridno študirali, končali študij in se po štirih letih iskanja službe zaposlili. Pridno ste delali polnih 40 let. Ob do zdaj navedenem je jasno, da se bližate 70. letu. Po upokojitvi pričakujete, da boste svoj denar, privarčevan za dodatno pokojninsko zavarovanje (pri Modri zavarovalnici), lahko pridobili in uporabili za svoje potrebe. Ampak – zmotno mislite in ste se krepko ušteli.

Uslužbenec na Modri zavarovalnici vas obvesti, kakšne vse dokumente morate izpolniti in dostaviti. Potem vas obvestijo, koliko denarja imate privarčevanega. Želite si izplačilo v celoti.

Pa kljub temu, da gre za vaš denar, tega ne morete dobiti v celoti. Približno tri četrtine so vam pripravljeni izplačati takoj, preostanek lahko dobite po 20 letih, če doživite približno 90 let. Takšna je baje zakonodaja. Torej, preostanek vašega denarja mora biti lociran pri zavarovalnici 20 let, potem vam ga bodo izplačevali kot rento v znesku 30 evrov na tri mesece. In če bi s takšno rento želeli izčrpati denar s svojega računa, bi morali živeti najmanj 110 let. Ne verjamete, da je to mogoče? Mislite, da živite v normalni državi? Zakone je treba spoštovati, pravijo tisti, ki jih trikrat na dan kršijo. Ali je v normalni državi možen zakon, ki vam praktično onemogoča, da za svojega življenja dobite svoj denar?

Vprašanje je, ali bodo tako prijazni do vas tudi, ko pridete na vrsto vi. Verjetneje je, da boste morali še nekaj doplačati, na koncu, pazili so na vaš denar vrsto let.

Lahko razumem, da gre za namensko varčevanje, vendar da se ne spoštuje zasebna lastnina, je dokaz, da to velja le za tiste, ki imajo oblast v rokah. In pogoji izplačila so taki, da praktično ne morete pričakovati, da boste doživeli pridobitev svojega denarja.

Nenad Kohn, dr. med. spec. Nova Gorica