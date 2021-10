V letu, ko premagujemo svetovne življenjske izzive, je več kot 400 tekačev povezala še rožnata barva. Letos tečemo v rožnatem je tudi slogan, ki je to soboto na 10-kilometrsko traso privabil udeležence Rožnatega maratona. In to kljub nizkim jutranjim temperaturam, ki sta jih narekovala jesenski čas in megla.

V tekaški opremi in obvezni rožnati majici so se malo pred deseto uro začeli že ogrevati pred stopnicami ljubljanske Drame. Pisana druščina tekačev si, kot so nam povedali, sobotnega dopoldneva ne želi preživeti drugače kot s tekom za spomin in v opomin vsem. Kot je povedal Aleš Hostnik , predsednik športnega društva Priprave, ki je ekipo svojih tekačev povabil na Rožnati maraton, ga dobra volja tekačev ne preseneča. »Rožnati maraton je promocija tako Volkswagnovega ljubljanskega maratona kot spodbuda oziroma aktivacija tekačev po daljšem obdobju. Že lani smo želeli tekaški zgodbi dodati dobrodelno noto po vzoru največjih športnih dogodkov. Če izpostavim samo londonski maraton, smo želeli tudi mi spodbuditi Ljubljančane in Ljubljančanke,« je povedal Hostnik in dodal, da je odziv večji, kot so pričakovali. »Na Rožnati maraton je prijavljenih že 400 tekačev, prav tako smo veseli, da so občani dobro sprejeli 23 označb na trasi. Vsekakor gre za dodano vrednost ljubljanskemu maratonu,« je povedal Hostnik, ki se strinja, da tako velik športni dogodek poleg »šovbiznisa« potrebuje tudi družbeno odgovorno noto.

Tekaški treningi in prireditve so zagotovo eden najboljših načinov druženja in povezovanja. In tokratni dogodek ni povezal le ljubiteljev zdravega način življenja, ampak ljudi z različnimi zgodbami, pa vendar istim imenovalcem – rakom. »Enostavno sem moral iz Črnomlja priti v Ljubljano. Žena je pred leti zbolela za rakom, za rakom je umrla mama. Ko sem zasledil povabilo na današnji Rožnati maraton, se me je dotaknilo v vse pore mojega telesa,« je povedal Samir Bešič , ki ga je v Ljubljani spremljala vsa družina. »V nedeljo bom ponovno tekel in tako kot danes bom tudi takrat s ponosom nosil rožnato majico.« Da je podobnih zgodb med tekači veliko, nam je potrdil tudi Hostnik, saj so jih v tekaškem društvu izpostavili že pred leti. In kot je poudaril, ni presenečen nad udeležbo tekačev: »Prav je, da tudi fantje podpremo ženske in da poskrbimo za odlično vzdušje na trasi. Ne nazadnje je tek samo spremljevalna dejavnost Rožnatega maratona, ki poteka v mesecu ozaveščanja o raku dojk.«

Tek jih povezuje

Nekaj minut pred začetkom Rožnatega maratona, kjer se čas ni upošteval, smo se zaklepetali s tremi tekačicami, ki tečejo že nekaj let. »Na tek se v skupini pripravljamo že nekaj let, saj nas povezuje srčnost med tekači, hkrati pa je to tudi čas prijetnega druženja s prijateljicami. Letošnja humanitarna nota je samo še dodana vrednost celotnemu projektu, ki ga bomo skupaj zaključile v nedeljo, prav tako na 10-kilometrski preizkušnji,« je v imenu Barbare Cerar in Tine Hauschen povedala Vesna Marinko.

Tudi Spomenka Krančan in Mateja Logar sta sobotni tek, ki ga je podprlo Združenje Europa Donna Slovenije, odtekli z mislijo na pokojni sorodnici. »Že nekaj let spremljam aktivnosti Europe Donne. Pred leti mi je za rakom umrla sestra in njena bolezen je vplivala tudi na moj način življenja. Že prej sem bil aktivna, po njeni smrti pa sem dojela, da je treba še več vlagati vase in misliti nase. Leta 2012 sem tako pri 49 letih začela teči, v nedeljo pa bom že deveto leto odtekla 10-kilometrsko traso,« je povedala Krančanova, ki ji je po ljubljanskih ulicah tokrat delala družbo maratonka Logarjeva. »Z današnjim tekom sem prišla podpret projekt. Moja teta je pri 50 letih zbolela za rakom dojk in osem let pozneje bitko z njim izgubila,« je še povedala sogovornica, za katero je že sedem velikih maratonov in dva ultramaratona.

In po tem, ko je skupina 10-kilometrski krog, ki ga je začela pred Dramo in končala na Kongresnem trgu, odtekla v lahkotnem koraku, je bilo čez dan mogoče spremljati še več drugih manjših skupin tekačev v rožnatih majicah, ki so tekli v svojem ritmu. Rožnati maraton namreč ni le enkratni dogodek, ampak je tekaško povabilo na označeno traso, ki jo lahko kadar koli v oktobru pretečete sami ali v družbi.