Šentjakobsko gledališče je v režiji Jaše Jamnika minuli petek premierno predstavilo komedijo Ljubezen, strast in grdi puloverji. Kot pove že naslov, bo na odru beseda tekla o spletkah, novih zaljubljenostih, starih ljubeznih, izgubljenih zaročnih prstanih, pogretih strasteh in veliko grdih puloverjih. In prav ti so bili razlog za klepet s kostumografinjo Natašo Recer, ki je odkrito priznala, da je golf kot rekreacija nikoli ni pritegnil. »Zato ga tudi ne spremljam, razen zdaj na vajah.«

Kljub vsemu je Recerjeva vseeno namenila kanček pozornosti modi golfistov: »Najzanimivejši se mi zdijo čevlji in detajli, kot so rokavice, nadkolenke, dokolenke, pokrivala.« Recerjevi, kot poudarja, ni bilo težko najti kostumov, prav tako ne dovolj »grdih« puloverjev. »Nekaj sem jih dobila pri Marku Skoku v fundusu Šentjakobskega gledališča. Nekaj se jih je našlo pri starih tetah in babicah. Seveda jih je bilo treba reciklirati oziroma dodelati v drugačen, veliko bolj pretiran dizajn,« je v smehu povedala kostumografinja predstave. A kot je ob tem dodala, je kljub temu težko reči, da so puloverji res grdi. »Meni so postali zelo všečni. Nosila bi jih na kavbojke.«

Besedo pri grdih puloverjih je imel tudi prevajalec in režiser igre Jaša Jamnik, s katerim se je Nataša Recer tudi tokrat pogovorila o kostumih. »Uskladila sva želje in pričakovanja, tako da pri grdih puloverjih ni bilo težav. Je pa bilo veliko smeha in zanimivih komentarjev, ki so pomagali pri ustvarjanju serije grdih puloverjev. Zadnjega je oblikoval Marko Skok, ki pa je zaradi luknjastega pletenja in zračnosti postal najljubši pulover igralca Sama Ravnikarja.