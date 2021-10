Vse višji računi terjajo razmislek o zamenjavi ogrevalnega sistema

Rast cen energentov, neustrezen sistem ogrevanja ter energetska neučinkovitost stavbe so ključni dejavniki, ki bodo gospodinjstva predčasno primorala, da dolgoročno uredijo svoje potrebe po oskrbi z energijo ter z njimi povezanimi izdatki. Trenutno so najcenejše toplotne črpalke, najdražji pa IR paneli, kurilno olje in utekočinjeni naftni plin.