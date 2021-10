Evroposlanec iz vrst desnosredinske EPP Mandl je izrazil zadovoljstvo, da lahko lahko EU s 100 opazovalci pripomore k volilnemu procesu na Kosovu. Veleposlaništvo EU v Prištini je ob tem ljudi pozvalo, naj gredo na volišča.

K udeležbi na volitvah sta ob oddaji glasu pozvala tudi kosovski premier Albin Kurti in kosovska predsednica Vjosa Osmani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Četverica naj bi prejemala podkupnino Župane in občinske svetnike volijo v 38 občinah na Kosovu. Na njih se meri 32 političnih strank in koalicij, 33 državljanskih pobud in 23 neodvisnih kandidatov. Zmaga Kurtijevega vladajočega gibanja Samoopredelitev (Vetevendosje) še na lokalni ravni bi po nekaterih ocenah pomenila dodatno stabilizacijo države in omogočila korenite spremembe na lokalni ravni. Na predvečer volitev so sicer v kraju Klokot na jugovzhodu države aretirali štiri ljudi, ki jih sumijo, da so prejemali in dajali podkupnino v povezavi z današnjimi volitvami, je sporočilo kosovsko tožilstvo. Zanje so odredili 48-urni pripor.

Napetosti zaradi oznak za vozila Kosovo so v zadnjem mesecu zaznamovale nove napetosti s Srbijo. Priština je namreč uvedla nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami. Kosovo je na mejo s Srbijo poslalo specialne enote policije, Srbija pa je dvignila pripravljenost vojske na območju ob meji. Konec septembra sta strani v pogovorih pod pokroviteljstvom Bruslja dosegli dogovor o umiritvi napetosti. Spoštovanje dogovora so na mejnih prehodih Brnjak in Jarinje nadzorovale enote Natove misije na Kosovu Kfor. V soboto zjutraj so se te po dveh tednih umaknile z meje in nadzor prepustile kosovski policiji. Lokalne volitve danes potekajo tudi v Severni Makedoniji. Volivci župane in občinske svete izbirajo v 80 občinah in makedonski prestolnici Skopje. Za položaje se potegujejo kandidati 19 strank in zavezništev ter 64 neodvisnih kandidatov. Morebitni drugi krog je predviden 31. oktobra.