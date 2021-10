Sredi julija je v veljavo stopil zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki je dal podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile do 31. decembra.

Samozaposleni niso upravičeni do nadomestila

Zakon državi nalaga, da mora delodajalcem povrniti stroške, ki jih imajo z nadomestilom plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena oz. ki so odsotni zaradi razlogov višje sile, kamor sodi tudi varstvo otrok, ki so bili napoteni v karanteno ali so zboleli. A predpis naslavlja le delavce, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, zato samozaposleni niso upravičeni do nadomestila.

Prvi so na njihove stiske ob umanjkanju dohodka minuli teden opozorili v nevladni organizaciji Inštitut 8. marec. Nanje se je namreč obrnilo več samozaposlenih. Na inštitutu so ob tem izpostavili, da so številni prisiljeni v samozaposlitev, saj da so redne zaposlitve redkost, še posebej v določenih dejavnostih.

Pred nekaj dnevi so se za samozaposlene zavzeli tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer so ocenili, da je ta skupina vnovič postavljena v neenakopraven položaj. V tej luči so predlagali, naj se tako kot v preteklosti uzakoni nadomestilo v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka, podobno kot v petem protikoronskem zakonu, in sicer v višini 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko samozaposleni ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile.

Da je treba nasloviti to vprašanje, so pozvali tudi v stranki SD.