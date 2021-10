Vnovič pa je odlično formo potrdil slovenski as kraljev Anže Kopitar, ki je v 22:21 minute dosegel gol in podajo in ima z dveh tekem že pet točk.

Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku na tekmi Viktorja Arvidssona z igralcem več za vodstvo domače ekipe, med strelce pa se je kapetan kraljev vpisal v zadnji tretjini, ko je po podaji Drewa Doughtyja zadel za znižanje izida 2:3. Več kraljem tokrat ni uspelo.

Kralje zdaj čaka gostovanje pri Nashville Predators.