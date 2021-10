Lazio je v Rimu gostil branilca naslova in tretjeuvrščeni Inter. Ta je povedel v 12. minuti, ko je Ivan Perišić unovčil enajstmetrovko, pozneje pa je rimski zasedbi uspel preobrat. Za prvi Interjev poraz sezone so v drugem polčasu zadeli Ciro Immobile, ki je bil uspešen z bele pike in je s sedmimi goli prvi strelec lige, Felipe Anderson in Sergej Milinković-Savić.

Salernitano, ki je doživela šesti poraz in je pri dnu lestvice, pa je v dvoboju s Spezio v vodstvo popeljal Nwankwo Simy v 39. minuti. Pred tem je bila boljša Spezia, ki je tudi zadela okvir vrat prek Eddyja Anthonyja Salceda More. V 51. minuti je domača zasedba izenačila z golom slovaškega napadalca Davida Strelca, zmagoviti gol pa dosegla v 76. minuti, njegov avtor je bil ukrajinski vezist Viktor Kovalenko. Pri poražencih je Vid Belec branil celo tekmo.