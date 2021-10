Predlog zakona, ki ga je pred nekaj dnevi potrdila vlada na Dunaju, zdaj pa ga mora potrditi še parlament, predvideva enak sistem, kot že velja za stekleno embalažo za pijače. Kupec bo denimo kupil nekaj sadnih sokov v plastenkah in zanje plačal kavcijo. Kako visoka bo ta, še ni znano, po navedbah avstrijske televizije ÖRF se je nazadnje omenjalo 20 do 30 centov na plastenko. Ko bo kupec embalažo vrnil nazaj v trgovino, bo ta znesek prejel nazaj.

Vendar pa bo do uvedbe kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke za pijačo še preteklo nekaj časa. Zaživel naj bi namreč šele leta 2025, kar je na eni strani povezano s pripravami, na primer zagotovitvijo prostora za skladiščenje vrnjenih plastenk, na drugi strani pa tudi z dejstvom, da imajo predvsem mali trgovci pomisleke.

Trgovci kritični

V največji avstrijski maloprodajni skupini Spar so do predloga zelo kritični. »To je najbolj nepraktična rešitev za trgovce na drobno in kupce,« je za ÖRF povedala tiskovna predstavnica Nicole Berkmann.

O uvedbi kavcijskega sistema se je v Avstriji razpravljalo več let. V državi vsako leto konča v smeteh več kot 900.000 ton plastičnih odpadkov, od tega je kakšnih 500.000 ton embalaže za pijačo. »S kavcijskim sistemom bomo lahko več reciklirali in poskrbeli, da bo iz plastenke spet nastala plastenka,« je povedala ministrica za okolje Leonore Gewesslerück.