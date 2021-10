Protestniki so se udeležili pohoda do osrednjega prizorišča na trgu Piazza San Giovanni. Nosili so transparente z napisom »Fašizem: nikoli več« in pozivali k prepovedi neofašistične skupine Forza Nuova.

Zbranih več kot 50 tisoč ljudi Protest so italijanska sindikalna združenja sklicala, potem ko so nasprotniki covidnega potrdila, med katerimi so bili tudi skrajni desničarji, prejšnjo soboto napadli prostore sindikata CGIL v Rimu. V izgredih je bilo ranjenih 38 policistov, prijeli so več desničarskih skrajnežev. V Italiji so se v odziv na dogajanje okrepili pozivi k razpustitvi skrajno desne stranke Forza Nuova. Protestnega shoda so se danes udeležili voditelji sindikalnih zvez CGIL, CISL in UIL, skupaj s politiki iz levosredinske koalicije in predstavniki civilnih združenj. Po poročanju medijev se je shoda udeležilo več kot 50.000 ljudi.