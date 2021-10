Pahor je predlog, v katerem za ustavnega sodnika predlaga Svetliča, predsedniku DZ Igorju Zorčiču posredoval v petek. Nato se je na Twitterju oglasil profesor na katedri za ustavno pravo ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc. V daljšem zapisu je med drugim skozi anketno vprašanje namignil, da je Svetlič tisti, ki naj bi na posvetu na ministrstvu za notranje zadeve o migracijah in zakonu o tujcih lansko poletje izjavil, da »mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje«.

Da je Zagorc izjavo korektno povzel in da ne gre za blatenje, je danes na Twitterju zapisal predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Samo Bardutzky.

Med tem se je za več medijev odzval tudi Svetlič. Kot je navedel, je nad izjavo Zagorca ogorčen. »Trdil sem diametralno nasprotno: za vsako ceno je treba najti pravno rešitev, ki bo kar se da zmanjšala možnost eskalacije nasilja na meji, ki neizogibno vodi v kršitev človekovih pravic. To je bil edini namen sestanka na ministrstvu, na katerega je bil vabljen tudi kolega Zagorc. Problem je, da bo država uporabila vsa, tudi najbolj brutalna sredstva, če pride do tega, da bo njen obstoj ogrožen - in to velja tako za absolutistično kot postmoderno državo. To je prva stvar, ki nas mora skrbeti,« je zapisal.

V uradu predsednika takih informacij nimajo

V uradu predsednika republike so za STA pojasnili, da informacij o takih Svetličevih izjavah nimajo. Pričakujejo pa, da bo vse, kar se omenja v javnosti, kandidat pojasnil na predstavitvi za javnost. Kot so poudarili, so ravno temu namenjene javne predstavitve, ki jih je predsednik republike uvedel v letu 2016. »Predstavitve so povečale preglednost in kakovost postopkov izvolitev visokih državnih funkcionarjev ter okrepile zaupanje javnosti. Omogočajo tudi, da se javnost s kandidati spozna, še preden o njih dokončno odloči DZ,« so navedli.

Svetlič je sicer pravni strokovnjak in raziskovalec, predstojnik Pravnega inštituta pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Njegovo temeljno raziskovalno področje predstavljajo filozofija prava, etika, ontologija in nemška klasična filozofija, piše v objavljenem življenjepisu.