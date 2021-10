Od petka je v Italiji potrdilo PCT obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju. Vsak, ki pride na delo brez covidnega potrdila, je lahko kaznovan z globo do 1500 evrov. Tisti, ki bi bili iz tega razloga odsotni, pa morajo računati na neplačano odsotnost z dela.

Zagrozili so s stavko

Pristaniški delavci v Trstu, ki so protestirali že v petek, so zato že zagrozili s stavko za nedoločen čas, čeprav so jim ponudili brezplačno testiranje.

Približno 2000 ljudi se je danes zbralo pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče, pri sedmem pomolu, nekateri so tam tudi preživeli noč. Med njimi je vodja neodvisnega sindikata Clpt Stefano Puzzer. Delovanje pristanišča poteka normalno, avtomobili in tovornjaki vozijo v pristanišče brez težav, na spletni strani poroča Primorski dnevnik.

Podobni protesti so v petek potekali tudi pred pristanišči v Genovi in Anconi. Odvoz smeti v Genovi bo v naslednjih dneh močno otežen, saj protestniki od petka blokirajo vhode v pristanišče in preprečujejo tovornjakom, da bi odpeljali smeti v objekt, ki se nahaja na območju pristanišča, je po poročanju APA sporočilo mestno podjetje za odvoz smeti.

Protesti so v Trstu, Rimu in drugih mestih potekali že pred tem, nekatere je zaznamovalo tudi nasilje. V Rimu je denimo skupina desničarskih skrajnežev preteklo soboto vdrla v prostore sindikalnega združenja CGIL.

Sicer pa je po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje več kot 85 odstotkov Italijanov, starejših od dvanajst let, prejelo vsaj en odmerek cepiva. Ocenjuje pa se, da je do tri milijone zaposlenih še vedno necepljenih, še poroča APA.