»Preiskava v zgodnji fazi je pokazala potencialen motiv, povezan z islamističnim ekstremizmom,« je v izjavi zapisala metropolitanska policija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Amess se je udeleževal rednega tedenskega srečanja v svoji volilni enoti v majhnem mestu Leigh-on-Sea, ko ga je zabodel 25-letni moški, ki ga je policija pridržala. Poslanec v vrstah torijcev je bil od leta 1983. Bil je poročen in imel pet otrok. Veljal je za zagovornika brexita, pravic živali in nasprotnika splava.

Ta je že v petek policiji po vsej državi naročila, naj pregleda varnostne ukrepe za vseh 650 britanskih poslancev. Danes je za BBC povedala, da so »takšna dejanja nesprejemljiva in ne smemo dovoliti, da bi ovirala delovanje naše demokracije«. Dodala je, da bodo dodatne varnostne ureditve poslancem zagotovile, da bodo lahko opravljali svoje naloge.

Njegova smrt je v državi in širše sprožila številne odzive. Pred poslopjem parlamenta v Londonu so zastave spuščene na pol droga, pokojnemu poslancu se poklanjajo politiki iz celotnega političnega sveta.

Pred leti umorili poslanko Cox

Primer je številne spomnil na umor laburistične poslanke Jo Cox leta 2016 na srečanju z volivci v njenem volilnem okraju. Tako s strelnim orožjem kot nožem jo je nekaj tednov pred referendumom o brexitu napadel moški s skrajno desnimi stališči.

Skrbi glede varnosti je posledično izrazilo še nekaj drugih sedanjih in nekdanjih britanskih poslancev ter njihovih bližnjih sodelavcev.

Po umoru Jo Cox so sicer okrepili varnostne ukrepe, saj so vsem poslancem na njihovih domovih in v pisarnah namestili posebne gumbe za preplah, dodatno varnostno razsvetljavo in ključavnice, poroča BBC.