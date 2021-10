Zakonodajni predlog zasleduje cilj zagotovitve sorazmernost cen pri nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na področju zdravstva. S tem bi po njihovih navedbah zagotovili učinkovito in smotrno porabo javnih sredstev zdravstvenih ustanov na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Predlog je pomemben, saj uvaja regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen, so sporočili iz SDS.

Kot so spomnili, sta bili v DZ ustanovljeni dve preiskovalni komisiji, ki sta preiskovali področje nabav v zdravstvu. Prva je v prejšnjem mandatu pod vodstvom poslanke SDS Jelke Godec ugotavljala zlorabe v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju nakupa žilnih opornic, druga preiskovalna komisija pa se trenutno pod vodstvom poslanke SDS Karmen Furman ukvarja s področjem nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.

»Področje zdravstva je v trenutnih časih najbolj obremenjeno področje, zato se želi s predlogom novele zakona o javnem naročanju doseči, da se področje nabav medicinske opreme uredi bolj transparentno in da bo poslovanje zavodov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo, bolj pregledno. S tem bi se onemogočila nadaljnja preplačila v zdravstvu, ki smo jim bila priča do sedaj,« so ocenili predlagatelji.

Ob tem so prepričani, da bo predlagana ureditev nabav v zdravstvu onemogočila dosedanja nerazumna in prekomerna odstopanja pri cenah nabav istega materiala v različnih bolnišnicah, predlagan model izenačitve nabavnih cen v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih, ki delujejo v javni zdravstveni mreži, pa bo vplival na znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme na slovenskem trgu.