V naslednjih mesecih naj bi poživitveni odmerek prejelo okoli milijon in pol prebivalcev Danske. Cilj je, da bi vsi državljani prejeli tretji odmerek šest mesecev in pol po drugem odmerku, je dejal Heunicke.

Na Danskem tiste z oslabljenim imunskim sistemom in stanovalce domov za starejše s poživitvenim odmerkom cepijo od septembra. V prihodnjih tednih pa bodo možnost cepljenja s poživitvenim odmerkom sprva razširili na starejše od 65 let ter zaposlene v zdravstvenem sektorju in domovih za starejše, je napovedal.

Danska je zaradi visoke precepljenosti septembra kot prva članica EU ukinila vse omejitve, ki so jih oblasti uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Po podatkih danskih zdravstvenih oblasti je bilo z dvema odmerkoma doslej cepljenih 85,4 odstotka starejših od 12 let. Tretji odmerek pa je doslej na Danskem prejelo 2,2 odstotka prebivalcev.