Na podlagi raziskave se je na rdeči seznam ogroženosti organizacije Birdlife International uvrstilo 110 od 544 vrst, za katere so zbrali podatke, dodatno je bilo pri 166 vrstah opaziti upad njihovega števila, je med tednom poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Najbolj so ogrožene ptice pevke, kot so škrjanci, srakoperji in strnadi. Njihovo število upada zaradi izginjanja njihovega življenjskega okolja in uporabe pesticidov v kmetijstvu.

Nabu je ob tem izpostavil, da so se domače vrste, kot sta hudourniki in prepelice, po Evropi zelo hitro znašle med ogroženimi pticami. Morske ptice, med njimi tudi beloliska, so ogrožene zaradi ribolova in onesnaženosti vode.

Raznovrstnost evropskih ptic sicer še najprej ogrožajo kmetijstvo in gradnja novih stavb, izkoriščanje morja, slabo gospodarjenje z gozdovi, onesnaževanje in nezakonito ubijanje določenih vrst. Na življenjsko okolje številnih ptic pa vplivajo tudi podnebne spremembe.

Vseeno je spodbuden podatek, da so si nekatere vrste opomogle, tako na rdečem seznamu ogroženosti ni več vodomca.

Seznam je bil sicer oblikovan na podlagi informacij iz 54 držav in regij, pri katerih zbiranju je sodelovalo več tisoč strokovnjakov in prostovoljcev.