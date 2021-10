V Wells Fargo Centru v Philadelphii je bil v ospredju J.T. Miller, ki je zasedbi iz olimpijskega Vancouvra s pacifiške obale Kanade pomagal z zadetkom in dvema podajama. Izkazali so se tudi Elias Pettersson, Alex Chiasson in Vasilij Podkolzin vsak z golom. Thatcher Demko je bil zanesljiv v vratih ter z 31 obrambami poskrbel, da je Vancouver prišel do prve zmage v sezoni. Kanadčani so pred tem izgubili proti zasedbi Edmonton Oilers.

Miller in Pettersson sta zadela tudi po rednem delu tekme, Demko pa je ubranil oba kazenska strela Philadelphie. Joel Farabee, Cam Atkinson, Travis Konecny in Claude Giroux so zadeli za Philadelphio. Pri Philadelphii je Carter Hart v rednem delu tekme zaustavil 35 strelov Vancouvra.

V Honda Centru v Anaheimu so domači racmani ostali brez druge domače zmage. Krivec, da je zmaga šla v Minnesoto, je bil Marcus Foligno, ki je v mrežo osem sekund pred koncem tekme pospravil odbitek. Plošček se je odbil od noge domačega vratarja naravnost v mrežo. Anthony Stolarz je sicer pred tem ubranil kar 41 strelov Minnesote.

Za goste je zadel Kevin Fiala, Cam Talbot pa je ubranil 28 strelov domačih. Za Anaheim, mestne rivale v Sloveniji po zaslugi Anžeta Kopitarja najbolj znanih Los Angeles Kings, je edini zadetek na tekmi prispeval Jakob Silfverberg.

V Prudential Center v Newarku je o zmagovalcu obračuna odločil podaljšek, v katerem je za zmago domačinov poskrbel Jack Hughes, ki je bil uspešen 57 sekund po koncu rednega dela. Hughes je bil zanesljiv v protinapadu, vratar gostov Kevin Lankinen, ki je pustil mrežo povsem odprto, je bil nemočen.

»To je bilo noro smešno, res ne vem, kaj se je tam zgodilo,« je dejal Hughes, ki je zadel tudi v rednem delu. »Nekateri moji prijatelji so mi o tem nato pošiljali kratka sporočila.« Za domače sta zadela tudi Dougie Hamilton in Andreas Johnsson, Jonathan Bernier pa je zbral 24 obramb. Za goste so zadeli Alex DeBrincat, Kirby Dach in Dominik Kubalik. Lankinen je imel vsega skupaj 25 obramb.