Zdravčev telefon

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je takole odzval na navedbe bivšega vodje preiskave na NPU Igorja Kekca, ki je v začetku tedna na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ dejal, da naj Počivalšek preiskovalcem ne bi dal gesla za odklepanje telefona in so ga zato poslali na odklepanje v tujino. »Mene osebno sicer glede tega nihče ni kontaktiral, vsa gesla pa so pridobili od mojega pooblaščenca. Ko so mu dejali, da imajo težave z odklepanjem telefona, jih je usmeril na ustrezne službe na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je šlo za službeni telefon,« je zapisal.