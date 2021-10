Za drugi hrvaški portal Tportal pa je novico popolnoma zanikal in pojasnil: »Prvič slišim za to. Kot mnoge druge informacije, o katerih se piše te dni, tudi ta ni resnična. Še več, Toni Huljić, moj zdajšnji tast, je, odkar je napisal Miso, postal še bolj vzoren in je prepovedal otrokom, da počnejo kar koli pred poroko.« Med Hano Huljić in Petrom Grašem so iskrice preskočile pred nekaj meseci, a je, kot kaže, zveza že zelo resna. Pevka v Graševem stanovanju v Zagrebu preživlja vse več časa, zanimivo pa je, da nedaleč stran živi tudi njegova bivša, Danijela, ki menda težko preboleva razhod. Blagoslov novi zvezi pa je sinu dal oče Petra Graša Zoran Grašo, nekdanji košarkar, zdaj uspešen gostinec v Splitu. »Rekel bom samo nekaj. To je njuno življenje. Če sta srečna in zadovoljna onadva, sem tudi jaz. Želim jima vse najboljše. Vesel sem, da vse skupaj gre s svojim tokom,« je dejal.