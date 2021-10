McCartney se je namreč razgovoril tudi o Lennonovem razmerju z ženo Yoko Ono, ki je slabo vplivalo na ustvarjanje skupine in snemanje novih pesmi. Lennon naj bi po njegovih besedah tudi po »teden dni ležal v postelji v Amsterdamu« in se z njim o tem ni moglo razpravljati. »Stvar je bila res v tem, da si je John ustvaril novo življenje z Yoko. John se je vedno želel odtrgati iz družbe, to pa zato, ker ga je vzgojila njegova teta Mimi, ki je bila precej represivna, zato se je stalno želel nekako osvoboditi.« Sam je zgodbo z Beatli želel nadaljevati, saj je bil to, kot je rekel, »moj bend, moje delo, moje življenje«, a je Lennon imel drugačne načrte. Kaj vse je še povedal McCartney v intervjuju, bo mogoče slišati 24. oktobra, ko bo pogovor z njim na BBC Radio 4 predvajan v celoti. Mesec pozneje bo sledil še novi dokumentarni film Petra Jacksona o zadnjih dnevih skupine The Beatles z naslovom Get Back. tb