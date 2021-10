Zaključek s Sylvio Plath

27. festival Mesto žensk ponuja v izteku še nekaj umetniškoraziskovalnih izkušenj. V Novi pošti si bo nocoj mogoče ogledati premiero verbalnega performansa Kastracija, v katerem bo Glass Illka opozorila na obsceno verbalno diarejo politične retorike, ki se ponaša s pravico do svobode govora. Jutri sledi izlet na Kras, kjer bo tudi predstavitev turističnega vodnika Po svoji poti. Ta opisuje 25 izletov po zgodovini žensk – umetnic, političark, odvetnic, učiteljic, novinark, zdravnic in podjetnic – ki so ženskam na Slovenskem utrle pot v poklicno življenje, ne pozablja pa niti na prve ženske, ki so se preživljale s plačanim delom, denimo tovarniške delavke, kmetice in služkinje.