Antisemitsko grmenje iz Janševih soban odmeva v Bruslju

Obisk evropskih poslancev, ki v Sloveniji nadzirajo vladavino prava in svobodo medijev, je končan. Vodja delegacije Sophie in 't Veld je povedala, da je Slovenija v velikih težavah, a da so premagljive. Medtem pa je Janez Janša, ki se je poslancem izognil, na twitterju uprizoril celo antisemitski napad. Evropa obsoja njegove izjave, vrstijo se ocene, da je za lastne politične interese pripravljen žrtvovati ugled države.