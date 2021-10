Do alkohola s psom in palico Dramatični dnevi so za moškim iz Kranja, ki je po lokalnih tr govinah kradel alkohol. V mesecu dni je po navedbah krimi nalistov vlomil v eno gostilno, v eni trgovini pa ukradel naj manj 20 enot alkoholnih pijač. Od svojega tatinskega načrta ni odstopil niti takrat, ko ga je pri njem zalotila prodajalka. Odrinil jo je in ji zagrozil, v tistem dnevu je udaril še enkrat. Moški se je na podvige dobro pripravil, enkrat je prodajalki zagrozil s palico, drugič z večjim psom, ki ga je pripeljal s se boj, v žepu je imel še nož. A tudi to še ni vse. Policija ga je pred kratkim obravnavala še zaradi groženj z nasiljem gos tincu, ker mu ta ni postregel pijače. Alkohol ni (smrtno) ne varen samo v prometu, temveč tudi zunaj cest. Sploh pri tis tih, ki so od njega odvisni in za kozarec ali dva pripravljeni storiti marsikaj.

Pomije na cesti Alkoholno podprt je bil tudi 30-letni voznik avta, ki je v po nedeljek pozno zvečer vozil od Ptuja proti Slovenski Bistri ci. Pred železniškim podvozom v bližini Pragerskega je iz gubil nadzor nad avtom in se zaletel v tovornjak s 27-letni kom za volanom. Ta se je po trku prevrnil na bok, iz njega pa so se po cesti razsuli gospodinjski odpadki, ki jih je pre važal. Po domače – pomije. Prav te so gasilcem in vzdrže valcem ceste povzročile največ preglavic. Kar sedem ur je bila ta namreč zaprta za ves promet, vozišče je bilo do oči ščenja zelo spolzko.

Razsekal napačen avto Elvisu se je julija odpeljalo. Vsega je imel dovolj, še najbolj šefa, ki mu je dolgoval več mesečnih plač. Ker denarja od njega ni dobil, se je 44-letni Hrvat sredi Zagreba spravil nad njegovega črnega audija A8 in ga s sekiro razstavil skorajda na prafaktorje. Ko se je znesel nad šefovim jeklenim konjičkom, se je Elvis počutil vsaj malce bolje. Zdelo se mu je, da je svet vsaj za trenutek bolj pravičen. A se je uštel. Razbil je namreč napačen avto. Oziroma – avto je res vozil njegov šef, a je bil izposojen. Elvisa so za njegov nenadzorovan bes policisti takrat za kratek čas pridržali, pred dnevi pa ga je sodišče zaradi poškodovanja tuje reči obsodilo na deset mesecev pogojne zaporne kazni.

Uroka ni ukinila Na kalifornijskem sodišču se je znašla tožba Američana Maura, ki ni zadovoljen z delom vedeževalke. Obljubila je, da bo za pet tisoč dolarjev odstranila urok, ki ga je nad njegov zakon poslala čarovnica. To je najela njegova nekdanja partnerica. Potegnila naj bi ga iz brezna nesreče, ki bi sicer pogoltnilo njega, njegovo ženo in otroke. »Strokovnjakinja za ljubezen« s čutom za prihodnost mu kljub lepemu kupčku denarja in sladkim besedam sreče ni zagotovila. Mauro zdaj od nje zaradi čustvene stiske in zarote zahteva 25.000 dolarjev odškodnine, poleg vedeževalke pa toži tudi njenega moža, hčer in stanodajalce. Zaradi njenih neuresničenih obljub namreč ni mogel spati, bil je tesnoben in negotov.