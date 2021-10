O trajanju zaščite po cepljenju proti covidu-19 je 20. septembra razpravljala posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in sklenila, da trajanje zaščite po cepljenju velja neomejeno, dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno kdaj je potreben poživitveni odmerek, so zapisali po današnji dopisni seji vladi.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.