Dušan Kosić je lansko poletje v zadnjem krogu državnega prvenstva zagrenil življenje Olimpiji in s celjskim klubom prvič v trenerski karieri postal slovenski prvak. Ljubljančane je tedaj vodil Dino Skender, ki je vmes zapustil Stožice in se ta teden vrnil kot zamenjava za grobo odstavljenega Sava Miloševića. Jutri zvečer se obeta ponovitev internega dvoboja med Skenderjem in Kosićem, ki v Ljubljano prihaja s Taborom iz Sežane.

»Za medije so takšne zgodbe zanimive, sam pa želim predvsem spoštovati trenerske kolege in se osredotočiti na našo igro. Veselimo se tekme na velikem stadionu in dobrem igrišču. Olimpija je izziv za vsakogar in posebni motivacijski prijemi niso potrebni. Tekma bo pokazala, kje je Tabor ta trenutek v primerjavi z Olimpijo,« razmišlja Dušan Kosić. Odkar je pred dobrim mesecem dni prevzel kraškega prvoligaša, še ne pozna poraza. Tabor je pod njegovim vodstvom premagal Bravo in Aluminij, remiziral pa je z Muro, Celjem in Domžalami. Če bodo Primorci osvojili Stožice, se bo Tabor prebil pod vrh prve lige. »Petim zaporednim tekmam brez poraza ne bi dajal velikega pomena, saj gre za trenutno stanje, ki se lahko v nogometu večkrat zasuka. V internem krogu smo ambiciozni in hočemo ohranjati konkurenčnost. Na igrišču želimo videti vsebino brez prevelikega taktiziranja. S tekom je treba ohranjati dinamiko in imeti jasno smer, da lahko uspemo kot ekipa,« razmišlja Kosić.

Decembra lani se je po dobrih treh letih poslovil iz Celja, kjer je doživel vrhunec trenerske kariere z osvojenim naslovom državnega prvaka. Po devetih mesecih premora se je vrnil v prvoligaško okolje. Vmes je prejel različne ponudbe za delo in lahko bi odšel za trenerja v Savdsko Arabijo. Prav tako je bil v kombinacijah za selitev v Sarajevo, med domačimi klubi sta največ zanimanja pokazala Koper in Olimpija. Za podpis pogodbe s Taborom je najbolj zaslužen športni direktor kluba Davor Škerjanc s svojo ekipo v upravni strukturi kluba. »Ko je Tabor nastopal v tretji ligi, nihče ni pričakoval, da bo klub postal stabilen prvoligaš. Tudi nas so v Celju čudno gledali, ko smo na začetku skupne poti napovedali, da želimo osvojiti državno prvenstvo. Kvaliteta igralskega kadra je v tem, da so fantje pridni in delavni. Konkurenčnost je mogoče zagotoviti z različnimi načini. Ne želim dajati velikih obljub, lahko pa zagotovim, da bomo zelo delavni. Verjamem, da lahko kvalitetni ljudje sestavijo kvalitetno zgodbo,« je dejal Dušan Kosić, ki je v Sežano prišel po koncu prestopnega roka, zato ni imel vpliva na sestavo igralskega kadra.

Tabor ima ogromno tujcev in slovenski nogometaši se v začetni enajsterici večkrat znajdejo v manjšini. »Po značaju igralcev je ta ekipa dobro selekcionirana. V garderobi sem začutil medsebojno spoštovanje, ki je nujno za uspešno podobo na igrišču,« pravi Ljubljančan, ki je v igralski karieri pustil pomemben pečat pri Olimpiji. S prvo ligo je tesno povezan skoraj vse življenje, zato velja za enega najbolj verodostojnih sogovornikov, ko razprava nanese na kakovost tekmovanja. Kakšne so razmere v prvi ligi? »Imam mešane občutke. Prvenstvo je zelo zanimivo zaradi izenačenosti. Težko je predvideti zmagovalca, kar je dobro za ligo. Verjetno bi morala Olimpija in Maribor izstopati po rezultatih, a ni tako. Težko bi rekel, da prva liga dosega svoj limit, prav tako pa je treba poudariti, da ni vse slabo. Verjamem, da moramo dati v vseh klubih več od sebe in še bolj skrbeti za kvaliteto slovenskega nogometa. Ta šport z dinamiko na globalni ravni močno napreduje. V Sloveniji bi morali spoštovati, kar imamo, in skrbeti za hitrejši razvoj,« je sklenil Kosić.