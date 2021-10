Opozorili so na višanje cen bencina, ki da so posledica deregulacije cen naftnih derivatov. Po njihovem mnenju višanje cen koristi predvsem okoljskemu ministru Andreju Vizjaku.

»Povečevanje stroškov življenja najbolj prizadene prav najšibkejše v družbi, kar vodi v povečanje stopnje tveganja revščine in povečevanje neenakosti v družbi. Vlada z Janezom Janšo na čelu pa vse socialno ogrožene, brezposelne, prejemnike denarno-socialne pomoči raje zmerja z delomrzneži, lenuhi in jih krivi za njihovo situacijo,« so zapisali.

Poleg tega so predstavili zahteve za dostojne pokojnine, zaščito delovnih mest, sistema dolgotrajne oskrbe, univerzalnega temeljnega dohodka, zelena delovna mesta, ukinitev prekarnega dela, šesturni delavnik, dvig minimalne plače in pravično obdavčitev kapitala.

Protestniki so sicer že zgodaj popoldan izvedli intervencijo pred Hišo EU v prestolnici. Člane delegacije misije Evropskega parlamenta, ki je te dni v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji, so pozvali, naj »zavarujejo vladavino prava v Sloveniji in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ustavijo Janeza Janšo, ki lastnoročno ruši ustavni red in vladavino prava ter hkrati uničuje mednarodni ugled Slovenije«.

Na protestu so namenili minuto molka pokojnemu Ljubu Bavconu, ki se je po njihovem mnenju »v 80. letih prejšnjega stoletja zavzemal za podobne vrednote«, kot jih izražajo v petkovem protestniškem gibanju.

Petkovi protestniki se v Ljubljani zbirajo že 78 tednov.