Sophie in 't Veld: Politična klima vodi v sovražnost, nezaupanje, nadlegovanje ...

“Nismo tribunal, nismo sodišče, pred nami ni nihče obtožen ali obsojen. Naše delo je – dolgotrajen nadzor.” Tako je vodja delegacije evropskih poslancev Sophie in 't Veld opisala namen tridnevnega obiska v Sloveniji, med katerim so preverjali vladavino prava in položaj medijev.