Zatem, ko so včeraj vse tri stranke morebitne bodoče vladne koalicije sklicale izredne sestanke svojih vodstev, je bil to dovolj zgovoren znak, da so dvotedenski uvodni pogovori očitno obrodili sadove in bodo, kot vse kaže, prešli v pogajanja o sestavi vlade. Povsem uradna bo ta odločitev šele zatem, ko jo bodo zelenim v nedeljo potrdili tudi delegati na izrednem strankarskem kongresu in pri liberalcih še različni organi stranke, pri socialdemokratih zadostuje sklep predsedstva.

Po uvodnih pogovorih so se stranke zedinile o sklepnem dokumentu, iz katerega je mogoče razbrati, kakšno politiko bo vodila morebitna bodoča vladna koalicija. Digitalizacijo in krajše birokratske postopke so o v predvolilnem boju obljubljale vse tri stranke, ki hočejo sedaj te obljube kar najhitreje uresničiti. Že v prvem letu vladanja naj bi sprejeli vse potrebne odločitve, da bi investicije postale hitreje, lažje in varneje izvedljive, trajanje postopkov bi radi skrajšali za polovico.

Kot najpomembnejšo točko dokumenta je verjetni bodoči kancler Olaf Scholz navedel boj proti podnebnim spremembam in obljubil, da bi lahko termoelektrarne, ki za pridobivanje elektrike kurijo premog, lahko odklopili že do leta 2030, Nemčija pa naj bi postala »vodilni trg elektromobilnosti«. O splošni omejitvi hitrosti na avtocestah se niso mogli dogovoriti, v tej točki je očitno prevladala beseda liberalcev.