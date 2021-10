Za učinkovito funkcioniranje obeh delov nacionalnega gospodarstva je obvezen pogoj politični pluralizem in pravna država. To še bolj kot za tržni del velja za javni sektor, saj družbenopolitične institucije zastopajo vse državljane. Po naši ustavi naj bi bila naša država demokratična, v kateri se prepletata tržno gospodarstvo in javni sektor. Že v 2. členu ustave je zapisano, da je RS socialna država, ki se uresničuje v javnem sektorju. Jasno mora biti, da mora politika na vseh nivojih prvenstveno spoštovati ustavo, saj je ta temelj družbenopolitične ureditve, in prav tu se začenja spoštovanje pravne države.

Če pogledamo, kakšen je bil razvoj Slovenije vse od osamosvojitve, ne moremo biti zadovoljni. Vseskozi je prevladovala neoliberalna politika, stranke so dejansko ukradle državo državljanom. Glavni cilj politike je bil oblast kot sredstvo za plen in privilegije in ne zastopanje državljanov in njihovih pravic in interesov. Korupcija je logični element take politike. Vsa politika je v interesu najrazličnejših klik. Zelo nazorno se kažejo rezultati take politike v zdravstvu, ki je nedvomno temelj socialne države.

Sedanji politiki ustreza kaos, kjer so vsi proti vsem in ekonomsko neučinkoviti javni izvajalci. Najpomembnejša naloga politike je, da zastopa v menjavi dela vse državljane, tudi zasebni zdravstveni izvajalci niso sistemska motnja. V celoti pa je sistemska napaka najvišjega ranga, da državljani »kupujejo« zdravstvene storitve kot posamezniki, ker tudi nujnih zdravstvenih storitev ne morejo dobiti v javnem zdravstvenem sistemu. Seveda pa je takoj treba ukiniti dopolnilo zdravstveno zavarovanje. Če se bo politika demokratično odločila, je tudi mogoče uvesti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker vseh zdravstvenih potreb ne bo mogoče vključiti v tako imenovano košarico.

Ker je naša politika popolnoma nedemokratična in vse vprek kršena pravna država, od ustave dalje, so razmere take, da ni nikakršnih možnosti za nujne sistemske izboljšave javnega zdravstvenega sistema. Politične razmere celo vedno bolj eskalirajo. Politične stranke ne bodo dopustile nobenih sprememb politične klime v RS.

Nujne spremembe so zato možne le pod neposrednim pritiskom državljanov, v okviru tako imenovane civilne družbe.

Mag. Janez Tršan, Ljubljana