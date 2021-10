Tistega »veličastnega« dne je Janša spremenil Ljubljano v veliko plinsko celico. Kljub temu da je bilo malo nasilnih protestnikov. To je varnost državljanov po njegovi predstavi, v času, ko poleg covida-19 razsajajo še druga respiratorna obolenja. Tudi drugod tako počnejo, ogledamo naj si filmske posnetke, pravi Olaj, njegova represija naj bila še dokaj blaga. Ne strinjam se z njim. Tako ekstremno uporabo prisilnih sredstev poznamo iz Belorusije, Turčije, ZDA… In ob vsem tem si upa Grims, ves blažen, še kar naprej ponavljati o veličastnem dnevu in o moderni, uspešni policiji, ki je končno zamenjala socialistično ljudsko milico. Namenoma pozablja, koliko je ta njegova osovražena milica prispevala k osamosvojitvi. Hojs obžaluje, da niso priprli več ljudi, Olaj pa zanika politični vpliv na policijo in njeno nesorazmerno ukrepanje. Zdi se mi, da zaznavam znake naslajanja ob njihovem represivnem početju, morda bi lahko temu rekla bolj ali manj prikriti sadizem, in bojim se, da ga bo še več.

Anonimni policist v Tarči ne pritrjuje Olajevemu mnenju. Odkrito spregovori o nesorazmernem ukrepanju, o neznosnem stanju v policiji, o pritiskih, ki jih morajo prenašati, ujeti med oblastjo, uslužnim šefom policije, med hierarhijo ukazov in pričakovano poslušnostjo na eni strani ter med svojo strokovnostjo, vestjo in človečnostjo na drugi strani. Verjamem mu, pa tudi to, da podobno doživlja večina policistov. Res si ne zaslužijo metanja v isti koš s tistimi, ki ukaze z veseljem izpolnjujejo in morda zaradi lastnih sociopatskih potez pri tem celo uživajo. Olaj bi preiskoval kar samega sebe in svoje šefe. Njegovo nevtralnost, zavezanost ustavi in zakonom zanika že njegovo pomenljivo spogledovanje z Grimsom med oddajo, nadzor nad čustvenimi reakcijami pa agresivnost, ki je ni mogel prikriti. (Včasih je bilo drugače. Ste morda gledali spomine Janeza Winklerja? Se spominjate, kako je bilo na Roški?)

Neskončno me žalosti odnos vladajočih do naše tiskovne agencije (STA), ki zaradi nepristranskosti in profesionalnosti ni po Janševi meri, odnos do novinark in novinarjev, ki so že več kot 280 dni brez denarja, čeprav je (tudi) sodišče jasno povedalo, da jim ga morajo dati. »Kaj potem, če (še) nimajo plač, saj še vedno delajo,« izžarevajo sadizem besede poslanca (poslancev) SDS. Zapomnila sem si večmesečni brezbrižni molk poslancev DeSUS, SMC in samooklicane »povezovalne sredine«, NSi. Kako krščansko! In Pahor! Namesto predsednika države, ki ne ščiti državljanov, ampak Janševo oblast, bi lahko imeli robota, ki bi ponavljal puhlice o dialogu in se, zaljubljen vase, smehljal. Vsaj ceneje bi bilo. (Laže bi preživel s predsedniško plačo kot Pahor, ki ne more.) STA umira pred našimi očmi. Najverjetneje nas bo vlada v bodoče obveščala preko twitterja, morda s prižnice. Neupoštevanje ustave, sodnih odločb in zakonov postaja njena stalnica. (Nič čudnega, če pomislimo na preteklost in na sedanjost premierja ter nekaterih ministrov, zlasti pravosodnega.) Jih bomo državljani potem upoštevali?

Dovolj imamo. V Sloveniji ne živijo samo pristaši SDS. Ne živijo samo heteroseksualci, popolne ter »prave« družine. Ne samo Slovenci in ne samo pripadniki RKC, čeprav so nas starši morda dali krstiti in nas Cerkev še vedno šteje za svoje ovčice. (Zanima me, koliko je v resnici njenih pripadnikov, ko tako manipulira s številom. Že zadnja statistika pred leti je pokazala velik upad.) Sicer soglašam z nadškofom Zoretom, da je življenje največja vrednota. Od rojstva do smrti, kot se je zmotil, ko je hotel citirati papeža – od spočetja do smrti. Potem, gospod nadškof, res spoštujte življenje vseh, zlasti otrok, in ne posiljujte jih (tudi) z orožjem. Zavzemite se za izstop iz okupatorskega Nata ter proti »valjhunstvu«, če že rinete v vse naše pore. Pa pustite ustavne pravice pri miru.

V naši državi smo tudi taki, ki mislimo s svojo glavo in velika večina nas je, vidimo, kaj se dogaja, kam gremo. In naj bo jasno, da ne potrebujemo nobenih opozicijskih strank, ki bi nas podžigale k protestom.

Polona Jamnik, Bled