Ljudje vidijo višje cene elektrike, plina, zavedati se začnejo, da bodo morali svojega priljubljenega dizla zamenjati za električni avto, in podobno. Vsa ta nezadovoljstva lahko prehod le upočasnijo, zato nikakor niso nepomembna. Edini razplet, ki si ga upam predvideti, je, da bosta na koncu prizadeta sociala in podnebje, ne pa energetika in njeni dobički.

Najbrž bi bilo prav poskrbeti, da breme višjih cen v prehodnem obdobju ne bi padlo na končne potrošnike, zlasti gospodinjstva z najnižjimi dohodki in najmanjšim premoženjem. Elektrika je osnovna javna infrastruktura, do določene mere lahko nanjo gledamo kot na nujno dobrino, podobno kot na vodo. Če je res, da se sami proizvajalni stroški niso povečali, bi v predhodnem obdobju, to je do prehoda na čistejše vire, vsaj za gospodinjstva lahko zagotovili neko standardno količino porabe energije po ceni, ki odraža proizvajalne stroške, ne pa da plačujejo vse več zaradi skoraj dražbenega sistema nakupa energije, mešetarjenja s kuponi za izpuste in podobnih razlogov. Mladina