Društvo je sklicalo novinarsko konferenco zaradi postopka izbire novega generalnega direktorja HRT, potem ko je bivši prvi mož HRT Kazimir Bačić junija letos končal v priporu zaradi suma korupcije. Bačića je »kot najboljšega kandidata« leta 2017 za šefa HRT predlagala vladajoča večina na čelu s HDZ.

Podpredsednik HND Goran Gazdek je danes ocenil, da vse, kar se dogaja na HRT, kot tudi poteze pri izbiri novega ravnatelja zgolj kažejo, da »ne gre za javni servis, temveč za sredstvo v rokah politične moči«. »HRT mora in si zasluži biti javni servis, ne pa servis stranke na oblasti,« so Gazdekovo izjavo objavili na spletni strani HND.

Opozicijski poslanci so pojasnili, da nasprotujejo namenu HDZ, da na čelo HRT imenuje človeka, ki po njihovem mnenju ne izpolnjuje pogojev iz razpisa in je v navzkrižju interesov. Švebovo zasebno podjetje ima namreč desetletno koncesijo za predvajanje več športnih televizijskih kanalov, kar bi pomenilo, da bi lahko bilo v nekem trenutku konkurenčno javnemu servisu.

V HND in Sindikatu novinarjev Hrvaške (SNH) ocenjujejo, da je kriza na HRT dosegla vrhunec, medtem ko skuša vladajoča večina v parlamentu za novega ravnatelja postaviti Roberta Šveba. Hrvaška opozicija je v četrtek zvečer preprečila začetek razprave o imenovanju Šveba, ki so jo vladajoči uvrstili na dnevni red namesto razprave o spremembah zakona o korupciji.

HRT po zaupanju javnosti ni niti med petimi vodilnimi mediji na Hrvaškem

Na današnji novinarski konferenci so znova pozvali k pripravi novega zakona o HRT in spremembi zakonodaje, ki bi javni televiziji zagotovila neodvisnost in profesionalnost. Med drugim so navedli raziskavo, po kateri HRT po zaupanju javnosti ni niti med petimi vodilnimi mediji na Hrvaškem.

Predsednik HND Hrvoje Zovko je spomnil, da novinarska stroka že leta opozarja na probleme, ki se kopičijo na HRT, kot sta cenzura in slabo vodenje te javne medijske hiše. "Očitno je, da ne obstaja politična volja, da bi se kaj spremenilo," je ocenil.

Predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković je medtem danes napovedal, da bodo razpravo o imenovanju Šveba odprli naslednji torek, v sredo pa bodo glasovali. Opozicija vztraja pri svojih stališčih. Če Šveba ne bodo imenovali do četrtka 21. oktobra, bo treba ponoviti javni razpis za generalnega direktorja HRT.