»Ta politika je v skladu z javnim zdravjem in je striktna ter dosledna,« je tvitnil Munoz. Ameriška turistična industrija je sicer Bidnovo vlado že dlje časa pozivala, naj odpravi Trumpovo prepoved, ki dela škodo gospodarstvu, vendar dokler se pandemija v ZDA ni začela spet umirjati, si tega ni upala storiti.

Trump je marca lani zaprl meje za letalske potnike iz EU oziroma le iz območja Schengna, ne pa na primer za potnike iz Hrvaške. Zaprl jo je tudi za potnike iz Velike Britanije, Kitajske, Indije in Brazilije. Mejo je zaprl tudi na kopenskih prehodih z Mehiko in Kanado. Prepoved za državljane ZDA in tiste z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA ni veljala, dovoljene pa so bile tudi druge izjeme.

Potniki, ki bodo želeli obiskati ZDA bodo morali v treh dneh pred potovanjem opraviti test za koronavirus, letalske družbe pa bodo morale vzpostaviti sistem za sledenje potnikom.

Odpiranje meja sicer poteka v dveh fazah. Uvodoma za tako imenovane »pomembne ali bistvene« obiske, kamor spadajo tudi poslovni obiski, cepljenje ne bo potrebno, če ima oseba negativen test. Za turistične obiske pa bo cepljenje pogoj takoj.

Januarja 2022 pa bodo morali dokazilo o cepljenju pokazati vsi obiskovalci, tudi tisti tako imenovani bistveni, ki so lahko s posebnim dovoljenjem potovali sedaj.