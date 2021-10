»Po eni strani sem zadovoljen s poletno sezono, a sem na treningih kazal še boljše skoke. Upam, da jih varčujem za zimo. Bo pa treba stopiti na plin in delati na sproščenosti, predvsem pa tudi na dobrih občutkih,« je ocenil Lanišek.

Petindvajsetletni Lanišek je na skakalnicah nekako prevzel taktirko iz rok Petra Prevca. »Sam sebe ne vidim kot 'liderja', mogoče le po rezultatih. Tu je Peter, vsi vemo, kaj je naredil doslej v karieri, on je motor ekipe.«

Osredotočen na OI v Pekingu

Vse bolj se osredotoča na olimpijske igre v Pekingu. »Želim nastopiti kot na prejšnjem SP v Oberstdorfu, da tam pokažem najboljše skoke. Ampak tako je tudi sicer, ne glede na to, ali je to svetovni pokal ali SP, vedno skušam dati maksimum, ki sem ga sposoben. Zame je vsaka tekma svetovnega pokala vredna 100 točk in je tako enako pomembna kot druga.«

Pravi, da si sam zastavlja še večje cilje kot drugi. »Na ta račun sebe potisnem navzdol. Miselnost moram bolj obrniti na pozitivno stran, na to, kaj delam dobro, in ne na to, kaj slabo. Da grem s pozitivnim pristopom naprej. Že nekaj let mi terapevtka Meta Razpotnik pomaga skozi proces, ob družini, ženi.«

Na olimpijskih igrah še ni nastopil. »Lani sem imel dobro izkušnjo v Oberstdorfu, po novoletni turneji mi ni šlo, potem pa sem skušal v glavi spremeniti miselnost, da grem na polno. To velja tudi sicer, ampak gre za to, da imaš še večje cilje in to stopnjuješ skozi vsako tekmo. In to si želim, da bi bilo tako tudi na OI v Pekingu. Imam sicer izkušnje z olimpijskih iger mladih, ampak OI so le drugačna tekma. Na OI mladih je bilo bolj sproščeno, stari smo bili med 15 in 17 let. Tudi tedaj je šlo na tekmi za zmago. A zagotovo bo v Pekingu bo drugače,« je menil Lanišek.

Enaindvajsetletni Timi Zajc, ki je edini doslej osvojil vseh deset možnih naslovov državnega prvaka v različnih starostnih kategorijah in ima že tudi zmago v svetovnem pokalu, pa je ta čas še vedno v tekmovalni krizi.

»S poletno sezono nisem zadovoljen, zadnji tekmi sta bili še posebej slabi. Iščem rešitve, nihče točno ne ve, za kaj gre. Bom moral še premisliti in gotovo bomo s strokovnim štabom našli rešitve do zime. Same olimpijske igre so tako zame še daleč. To ni primarni cilj, želim si biti stalno v točkah pokala. Najprej pa si želim, da pridem v ekipo za svetovni pokal in da sem konstantno dober, potem pa naprej,« pa je dejal Zajc in tako kot Lanišek dodal, da so bile priprave na sezono sicer dobre, pa tudi vzdušje v ekipi je zelo dobro.