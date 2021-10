The Rolling Stones: Praksa velikega poka

Železniška postaja v Dartfordu (Kent) na videz ni nič posebnega. To ni ne danes, ko je njena infrastruktura posodobljena in je postala pomembno prometno osišče, in tudi ni bila v preteklosti, ko je še imela tisti žlahten filmski videz viktorijanskih angleških železniških postaj s konca 19. in začetka 20. stoletja. Večina potnikov je namenjenih v 30 kilometrov oddaljen London in ti v naglici sploh ne dvignejo pogleda na spominsko ploščo na peronu. A tu pa tam se vseeno najde nekaj njih, ki jih bolj kot vozni red zanima modro obeležje, na katerem je vgravirano: »Mick Jagger in Keith Richards sta se 17. oktobra 1961 srečala na peronu številka 2 in ustanovila The Rolling Stones, eno najbolj uspešnih rockovskih skupin vseh časov.«