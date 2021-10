Predsednik Pahor je tako danes sprejel Cvetko Turk Jančigaj, ki mu je pisala kot nasprotnica ukrepov proti covidu-19 in udeleženka protestov. V predsednikovem uradu so pojasnili, da je Turk Jančigajeva na javno izrečeno pripravljenost predsednika na dialog nanj naslovila pismo, s prošnjo za pogovor.

V današnjem pogovoru sta se uvodoma strinjala, da je javno izražanje drugačnih stališč in protestiranje legitimno, nasilje in izgredi pa so nesprejemljivi. Soglašala sta tudi, da je o ukrepih za obvladovanje epidemije potrebno še več dialoga, »zato sta se tudi sestala in izmenjala mnenja in njune različne poglede,« so po srečanju navedli v sporočilu za javnost.

Dodali so, da je Cvetka Turk Jančigaj podrobneje pojasnila svoje prepričanje, da so ukrepi vlade za obvladovanje covida-19 nesorazmerni in večinoma neutemeljeni. Meni, da ljudi ne bi smeli siliti k cepljenju, sprejeti ukrepi pa da bi morali imeti ustrezno zakonsko (in ne uredbeno) podlago, določen čas trajanja in biti ustrezno predstavljeni javnosti.