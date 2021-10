Seveda govorimo o Tadeju Pogačarju, ki je najboljši kolesar na svetu, Primožu Rogliču, ki je na aktualni lestvici tretji, in Mateju Mohoriču, ki je dvanajsti. Vsi trije nabirajo točke na tekmovanjih, največ jih je za skupne zmage na Touru (1000 točk), sledita Giro in Vuelta (800 točk), olimpijska zmaga prinese 500 točk, enodnevne dirke še nekaj manj, na etapnih dirkah pa nekaj prinesejo tudi zmage na etapah in točke, ki jih delijo za posamezne leteče cilje. Na uradni lestvici držav je Slovenija druga. Podatke smo dobili na uradni strani Mednarodne kolesarske zveze – UCI.

Deceuninck – Quick-Step (DQT), Belgija, 15591.21 točk Belgijska ekipa je nastala leta 2003 iz osebja in kolesarjev ekip Domo-Farm Frites in Mapei-Quick-Step ter še istega leta začela žeti uspehe, predvsem po zaslugi Paola Bettinija, ki je leta 2003 in 2004 osvojil svetovni pokal UCI ter leta 2004 zlato na olimpijskih igrah. V letošnji sezoni za njih nastopajo sami veliki asi, ki so skupaj osvojili 15591.21 točk. Najboljši je Julian Alaphilippe (3104.67), ki je v skupnem seštevku sezone na četrtem mestu, João Almeida je deveti (2219 točk), Remco Evenepoel (1749 točk) pa se drži na 17. mestu. Med njihovimi tekmovalci poznate še Kasperja Asgreena (1553), Mikkla Honoréja (1419.27) in seveda Britanca Marka Cavendisha (1280.27 točk). Direktor moštva je Patrick Lefevere, športni direktor je Davide Bramati, oba sta bivša kolesarja. Tehnično ekipo opremlja japonski Shimano. Letos je ekipa Deceuninck – Quick-Step dobila 17 enodnevnih dirk, štiri etapne dirke, 41 etap na različnih dirkah, imajo svetovnega prvaka, osvojili pa so tudi pet nacionalnih prvenstev.

Ineos Grenadiers (IGD), Velika Britanija, 14888.66 točk Nasledniki ekipe Team Sky so vsako leto med favoriti in nič drugače ni bilo niti letos. Imajo tri zmage na enodnevnih dirkah, sedem zmag na etapnih dirkah, osvojili so 23 etap na dirkah, njihov Egan Bernal je osvojil Giro, imajo pa tudi zmago na svetovnem prvenstvu. Poleg Bernala, ki je skupno peti na svetu, sta v njihovem moštvu še osmi Adam Yates (2251) in deseti Richard Carapaz (2018), ki je osvojil tudi zlato v Tokiu. Gledalci dobro poznajo Richija Porteja, Thomasa Pidcocka in Gerainta Thomasa. Mimogrede, direktor moštva je angleški trener Dave Brailsford.

Jumbo-Visma (TJV), Nizozemska, 12914.67 točk Nizozemsko profesionalno moštvo (nekoč Rabobank) ima med tremi najboljšimi kolesarji kar dva, na drugem mestu je Wout van Aert (4382 točk), na tretjem pa Primož Roglič (3942 točk). Vsi poznamo tudi Jonasa Vingegaarda (1730 točk), Seppa Kussa (550 točk), Toma Dumoulina (408 točk) in Georgea Bennetta (366 točk). V letu 2021 je moštvo pod vodstvom Richarda Pluggeja osvojilo pet enodnevnih dirk, štiri etapne dirke, 27 etap, Vuelto (Roglič), sedem državnih prvenstev in dirko na čas na olimpijadi (Roglič).

UAE Team Emirates, Združeni arabski emirati, 12091.66 točk Leta 2016 je moštvo Lampre-Mérida razpadlo in nastala je nova kolesarska ekipa, ki jo vodi Giuseppe Saronni. Letos so osvojili Tour (Tadej Pogačar) in še pet enodnevnih dirk, pet etapnih dirk, 20 etap ter tri državna prvenstva. Poleg Pogačarja, ki je s 5353 točkami najboljši kolesar na svetu, ima UAE v svojih vrstah še Mattea Trentina (1447 točk), Diega Ulissija (1031 točk) in Alexandra Kristoffa (805 točk). Ne gre pozabiti niti na Jana Polanca, ki je ekipi prinesel 269 točk in je na 233. mestu na svetovni lestvici.

Bahrain Victorious (TBV), Bahrajn, 10429 točk Ekipo, ki je nastala leta 2017, vodi Milan Eržan, v štabu trenerjev je tudi Gorazd Štangelj. Letos je največ točk za moštvo zbral Sonny Colbrelli (2553), ki je tako šesti tekmovalec sezone. Drugi najboljši pri bahrajnski ekipi je naš mojster Matej Mohorič, ki je na svetovni lestvici na 12. mestu s 1897 točkami. V ekipi sta še Slovenca Jan Tratnik (196 točk) in Domen Novak (6 točk). Arabsko moštvo je letos osvojilo dve enodnevni dirki, tri etapne dirke, 22 različnih etap in tri državna prvenstva.

Bora – Hansgrohe (BOH) Nemčija, 8222 točk V nemški ekipi, ki je nastala leta 2010, letos ni bilo velikih zmagovalcev, imajo pa izenačeno moštvo, v katerem so bili najboljši Maximilian Schachmann (1579 točk), Wilco Kelderman (1070 točk), Pacal Ackermann (1027 točk) in superzvezdnik Peter Sagan (923 točk). Nemško moštvo je letos sicer osvojilo dve enodnevni dirki, štiri etapne dirke, 19 različnih posameznih etap in štiri državna prvenstva (poljsko, slovaško, nemško in avstrijsko). Ekipo vodi bivši nemški profesionalni kolesar Ralph Denk.

Alpecin – Fenix (AFC), Belgija, 8209 točk Najmočnejši adut druge najboljše belgijske ekipe je bil letos Nizozemec Mathieu van der Poel (2461 točk), ki je v skupni razvrstitvi osvojil visoko sedmo mesto. V moštvu so mu sledili trije belgijski kolesarji: Jassper Philipsen (1767 točk), Tim Merlier (1703 točk) in Gianni Vermeersch (739 točk). Moštvo, ki ga vodita Christoph in Philip Roodhooft, je doseglo 12 zmag na enodnevnih dirkah in osvojilo kar 17 etap na posameznih dirkah. Pa še na prvenstvu Švice je zmagal njihov švicarski kolesar Silvan Dillier.

AG2R Citroen Team (ACT) Francija, 6938 točk Francosko moštvo, ki ima zavarovalniškega in avtomobilskega pokrovitelja s svojimi koreninami, sega daleč v leto 1992. Bili so časi in sezone, ko so njihovi kolesarji osvojili veliko več zmag kot letos. V sezoni 2021 so se morali zadovoljiti s petimi zmagami na enodnevnih dirkah in petimi etapnimi zmagami. V moštvu, ki ga vodi Vincent Lavenu, je bil najboljši tekmovalec avstralski kolesar Ben O'Connor (1227 točk), sledila sta mu Francoz Benoit Cosnefroy (1131) in Belgijec Greg Van Avermaet (906).

Movistar Team (MOV), Španija, 6656 točk Špansko moštvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1980 pod imenom Reynolds, nosi od leta 2011 ime Movistar Team. Letos je največ točk dosegel španski veteran Alejandro Valverde (1981), ki se je, mimogrede, rodil ravno takrat, ko so moštvo ustanovili. Nekaj slabši je bil njegov rojak Enric Mas (1533 točk), sledita Kolumbijec Angel Miguel Lopez Moreno (704 točke) in Gonzalo Serrano Rodriguez (472 točk). Španci, ki jih vodi Eusebio Unzué, so letos osvojili dve enodnevni in dve etapni preizkušnji, ob devetih etapah na dirkah pa tudi dirki za državno prvenstvo.