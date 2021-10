#intervju Nina Vodopivec, antropologinja: Tu se ne bo nikoli več šivalo

Niti oblek niti kirurških mask. Ko je pred dvema letoma nastopil strah pred okužbo, se je z njim pojavilo nelagodje. Najbolj preproste zaščite pred virusom v Evropi in Ameriki niso znali sešiti. Kirurške maske so bile nekaj mesecev najbolj iskan izdelek od Londona do Istanbula. Cel kontinent je stal v vrsti pred tovarnami na Kitajskem in bil pripravljen plačati najvišjo možno ceno za modro ali belo krpico z dvema elastikama ob strani. Čez noč niso vzniknile nove tovarne medicinske opreme, ampak trgovska podjetja, ki maske še danes uvažajo s Kitajske. Kako je to možno?