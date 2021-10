#intervju Mateja Kos, Tomaž Lazar, kustosa: Muzej, ki bi vseboval vse znanje tega sveta

Včeraj je Narodni muzej Slovenije praznoval 200. obletnico ustanovitve svojega predhodnika, Deželnega muzeja. To je naš najstarejši muzej in prvo, izključno kulturi namenjeno poslopje pri nas. Deželni muzej se je s tekom časa razcepil na Narodni muzej, Prirodoslovni muzej, Etnografski muzej in Državni arhiv Slovenije.